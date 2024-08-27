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14:35, 27 августа 2024Бывший СССР

СВР России хотела помешать попыткам цветной революции в Грузии

Нарышкин: РФ хотела помешать попытке цветной революции в Грузии, публикуя данные
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Россия хотела бы помешать попыткам цветной революции в Грузии, публикуя разведывательные данные по этой теме. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

Как он объяснил, СВР обнародовала информацию, полученную о враждебной деятельности спецслужб Запада и госорганов США, чтобы внести вклад в пресечение попыток провести цветную революцию в Грузии.

26 августа генеральный секретарь правящей в республике партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе назвал очевидными планы Вашингтона устроить революцию. Так он прокомментировал опубликованные ранее данные СВР России. По его мнению, чтобы это понять, не нужна информация российской разведки, так как оппозиционеры выходили и напрямую «проповедовали революцию».

По данным СВР, Вашингтон готовит в Грузии контролируемую смену власти из-за недовольства курсом политического развития страны.

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      Кристина Есикова
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