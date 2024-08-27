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22:05, 27 августа 2024Мир

Трамп назвал дату проведения дебатов с Харрис

Трамп рассказал, что дебаты с Харрис пройдут 10 сентября

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал, что договоренность о дебатах с действующим вице-президентом Штатов Камалой Харрис достигнута. Они состоятся во вторник, 10 сентября, отметил политик в соцсети Truth Social.

«Я достиг договоренности с радикально левыми демократами о дебатах с товарищем Камалой Харрис. Их покажут на ABC фейк News, самым грязным и нечестным телетранслятором, 10 сентября из Филадельфии», — подчеркнул Трамп.

Политик добавил, что дебаты пройдут по тем же правилам, что и июньские с участием Джо Байдена. По словам Дональда Трампа, телеканал ABC заверил, что дебаты будут честными и равными, а стороны не получат вопросы заранее. При этом, как подчеркнул политик, Fox News оставит место в сетке вещания для дебатов на 4 сентября, если Камала Харрис согласится на них. При этом третий раунд дебатов на NBC News пока не согласован.

Ранее в предвыборном штабе Трампа заявили, что рейтинг Камалы Харрис может вырасти на два-три пункта по итогам прошедшего в Чикаго общенационального съезда демократов. Отмечается, что рост популярности Харрис связан с «льстивым освещением» вице-президента со стороны крупных американских медиа.

23 августа Камала Харрис официально объявила об участии в президентских выборах от Демократической партии.

В свою очередь, Дональд Трамп подтвердил планы взять американского миллиардера Илона Маска в свою администрацию в случае победы на выборах этого года.

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      Марина Совина
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