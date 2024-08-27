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14:24, 27 августа 2024Спорт

В академии Плющенко открестились от пойманной на допинге фигуристки

Академии Плющенко не сообщали о проблемах с допингом у фигуристки Горобченко

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» открестились от пойманной на допинге фигуристки Варвары Горобченко. Заявление приводится на странице организации в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Факт наличия проблем с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и допингом спортсменка Горобченко и ее представители не довели до сведения академии фигурного катания "Ангелы Плющенко"», — отметили в организации.

По договоренности с Федерацией фигурного катания на коньках Волгоградской области Горобченко с 15 ноября 2022-го по 15 декабря 2023-го находилась на учебно-тренировочных сборах на базе академии в Москве. При этом подчеркивается, что она покинула школу Плющенко до вынесения решения о дисквалификации.

О дисквалификации Горобченко на пять лет стало известно ранее 27 августа. Срок отстранения отсчитывает с 15 мая 2023-го. В пробе 17-летней фигуристки были обнаружены запрещенные мельдоний и сибутрамин.

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