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09:26, 27 августа 2024Спорт

Фигуристку академии Плющенко дисквалифицировали за допинг

Фигуристку Варвару Горобченко из академии Плющенко дисквалифицировали за допинг

Фото: CartoonGift / Shutterstock / Fotodom

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало фигуристку Варвару Горобченко. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсменка отстранена на пять лет (с 15 мая 2023 года по 14 мая 2028 года). В пробе 17-летней фигуристки были обнаружены запрещенные мельдоний и сибутрамин.

Горобченко тренируется под руководством олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Занятия проходят в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).

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      Дарья Коршунова
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