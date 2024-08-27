Фигуристку академии Плющенко дисквалифицировали за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало фигуристку Варвару Горобченко. Об этом сообщается на сайте организации.
Спортсменка отстранена на пять лет (с 15 мая 2023 года по 14 мая 2028 года). В пробе 17-летней фигуристки были обнаружены запрещенные мельдоний и сибутрамин.
Горобченко тренируется под руководством олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Занятия проходят в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).