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20:03, 27 августа 2024Мир

В Конгрессе США после письма Цукерберга признали сокрытие властями фактов

Член Палаты представителей Ли о письме Цукерберга: США скрывают факты

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Американские власти намеренно скрывают факты и распространяют ложную информацию. Так письмо главы корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марка Цукерберга, признавшего давление Вашингтона на компанию с целью цензуры контента, в интервью Fox News прокомментировала член Палаты представителей Конгресса США Лорел Ли.

«У нас есть 51 сотрудник разведывательного сообщества, которые попросту лгали американцам и пытались выставить это за российскую дезинформацию, что было неправдой. И эта информация подавлялась перед выборами», — сказала парламентарий.

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Ли отметила, что слова Цукерберга подтверждают попытки администрации действующего американского лидера Джо Байдена с помощью цензуры замять политические скандалы. Таким образом Белый дом пытался скрыть факты после того, как были обнародованы файлы с ноутбука сына президента Хантера Байдена.

Ранее Цукерберг признался в цензурировании контента в соцсетях компании под давлением администрации Байдена.

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      Виктория Кондратьева
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