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17:35, 27 августа 2024Наука и техника

Японский лунный модуль SLIM завершил работу

Японский модуль SLIM на поверхности Луны завершил работу

Фото: JAXA / Globallookpress.com

Посадочный модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), находящийся на поверхности Луны, завершил работу. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований.

Работа миссии прекращена 23 августа после того, как с мая по июль команде специалистов не удалось установить связь с посадочным аппаратом, которая последний раз осуществлялась 28 апреля.

«Мы выражаем глубочайшую благодарность всем сторонам, участвовавшим в разработке и функционировании SLIM, за их сотрудничество и поддержку, а также всем тем, кто поддерживал эту миссию», — резюмировали в агентстве.

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В апреле Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что SLIM пережил третью лунную ночь.

19 января SLIM боковой стороной совершил мягкую посадку на поверхность Луны, из-за чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.

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      Иван Потапов
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