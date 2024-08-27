Японский лунный модуль SLIM завершил работу

Посадочный модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), находящийся на поверхности Луны, завершил работу. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований.
Работа миссии прекращена 23 августа после того, как с мая по июль команде специалистов не удалось установить связь с посадочным аппаратом, которая последний раз осуществлялась 28 апреля.
«Мы выражаем глубочайшую благодарность всем сторонам, участвовавшим в разработке и функционировании SLIM, за их сотрудничество и поддержку, а также всем тем, кто поддерживал эту миссию», — резюмировали в агентстве.
В апреле Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что SLIM пережил третью лунную ночь.
19 января SLIM боковой стороной совершил мягкую посадку на поверхность Луны, из-за чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.