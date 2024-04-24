Японский SLIM пережил третью лунную ночь

Японский модуль SLIM пережил третью лунную ночь

Находящийся на поверхности естественного спутника Земли модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) пережил третью лунную ночь. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований.

Связь с модулем была установлена вечером 23 апреля, когда SLIM передал очередной снимок поверхности Луны. Японское агентство аэрокосмических исследований напоминает, что модуль не рассчитан на работу в условиях лунной ночи.

В конце марта Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что SLIM переведен в спящий режим до конца апреля.

В конце марта SLIM вышел на связь после почти месячного молчания.

25 февраля японской стороне удалось установить связь со SLIM, который проснулся после лунной ночи. Впервые в спящий режим SLIM был переведен в конце января.

19 января SLIM боковой стороной совершил мягкую посадку на поверхность Луны, из-за чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.