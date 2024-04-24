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19:08, 24 апреля 2024Наука и техника

Японский SLIM пережил третью лунную ночь

Японский модуль SLIM пережил третью лунную ночь
Модель модуля SLIM

Модель модуля SLIM. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Находящийся на поверхности естественного спутника Земли модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) пережил третью лунную ночь. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований.

Связь с модулем была установлена вечером 23 апреля, когда SLIM передал очередной снимок поверхности Луны. Японское агентство аэрокосмических исследований напоминает, что модуль не рассчитан на работу в условиях лунной ночи.

В конце марта Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что SLIM переведен в спящий режим до конца апреля.

В конце марта SLIM вышел на связь после почти месячного молчания.

25 февраля японской стороне удалось установить связь со SLIM, который проснулся после лунной ночи. Впервые в спящий режим SLIM был переведен в конце января.

19 января SLIM боковой стороной совершил мягкую посадку на поверхность Луны, из-за чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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