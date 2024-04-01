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10:34, 1 апреля 2024Наука и техника

Японский лунный модуль SLIM перевели в спящий режим

Японский модуль SLIM на Луне перевели в спящий режим

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Японский модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), находящийся на поверхности Луны, переведен в спящий режим до конца апреля. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает ТАСС.

По словам японских специалистов, с течением времени, в том числе из-за низких температур, имеющих место при лунной ночи, происходит деградация оборудования модуля, которую можно замедлить его переводом в спящий режим.

В конце марта SLIM вышел на связь после почти месячного молчания.

25 февраля японской стороне удалось установить связь со SLIM, который проснулся после лунной ночи.

Впервые в спящий режим SLIM был передан в конце января.

19 января SLIM боковой стороной совершил мягкую посадку на поверхность Луны, из-за чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.

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      Иван Потапов
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