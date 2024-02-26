Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:29, 26 февраля 2024Наука и техника

Японский модуль SLIM проснулся после лунной ночи

Японский модуль SLIM неожиданно проснулся после лунной ночи

Фото: JAXA / TAKARA TOMY / Sony Group / Doshisha University / Reuters

Японский модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) неожиданно проснулся после лунной ночи. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает SpaceNews.

Связь с космическим аппаратом была восстановлена 25 февраля, однако спустя короткий период времени она была прекращена. Японская сторона надеется установить связь со SLIM позднее.

Издание напоминает, что оборудование модуля не рассчитано на работу в условиях лунной ночи — при температуре минус 130 градусов Цельсия электроника аппарата должна была выйти из строя.

Материалы по теме:
Индийская станция успешно села на Луну. Это произошло через четыре дня после крушения российской «Луны-25»
Индийская станция успешно села на Луну. Это произошло через четыре дня после крушения российской «Луны-25»
23 августа 2023
Стала известна причина провала российской лунной миссии. Сбой системы управления привел к крушению «Луны-25»
Стала известна причина провала российской лунной миссии. Сбой системы управления привел к крушению «Луны-25»
3 октября 2023

В спящий режим SLIM перешел в конце января.

19 января SLIM боковой стороной совершил мягкую посадку на поверхность Луны, из-за чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Найден уничтоживший танк Abrams в зоне СВО российский боец

      Жителей нескольких российских районов предупредили о падении обломков ракеты

      Глава Республиканской партии назвала дату ухода с поста из-за давления Трампа

      Мошенник в Москве подарил пенсионерке букет и лишил ее почти 2 миллионов рублей

      В Молдавии сообщили о росте нелегальной миграции с Украины

      «Роскосмос» рассказал об испытаниях «Ангары-А5»

      В российском городе отметили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги

      В России предупредили о рисках отправки военных НАТО на Украину

      Некоторых россиян призвали с осторожностью есть холодец

      Силовики задержали российского миллиардера Юрия Антипова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше