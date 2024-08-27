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19:31, 27 августа 2024Спорт

«Зенит» проиграл «Акрону» в серии пенальти в матче Кубка России

«Зенит» проиграл «Акрону» в серии пенальти в матче группового этапа Кубка России

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Петербургский «Зенит» проиграл тольяттинскому «Акрону» в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась победой «Акрона» в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1. Первый мяч ко второй добавленной к первому тайму минуте забил защитник сине-бело-голубых Дмитрий Васильев. На 54-й минуте счет сравнял нападающий Иван Тимошенко.

В четвертом туре «Зенит» примет казанский «Рубин» 17 сентября. «Акрон» также дома сыграет с воронежским «Факелом» днем позже.

«Акрон» — новичок Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда занимает второе место в группе D Кубка России с четырьмя очками. Лидирует «Зенит», в активе которого семь очков.

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