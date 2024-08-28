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11:12, 28 августа 2024Спорт

Фитнес-тренер перечислила главные ошибки во время домашних тренировок

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Елена Соболь перечислила главные ошибки, которые люди допускают во время домашних тренировок. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Первой она назвала неверно составленную программу тренировок. «Неопытный человек не совсем понимает работу организма, не может здраво оценить физические возможности, что приводит к быстрому переутомлению и даже травмам», — заявила Соболь.

Еще к одной ошибке специалист отнесла неправильно составленный график тренировок. «Занятия спортом должны стать частью распорядка дня, а не вписываться в свободные минуты. Отсутствие режима тренировок и дисциплины не дадут должного результата», — подчеркнула тренер.

Соболь также отметила, что многие неправильно питаются. «Любая физическая активность в течение дня — это не повод, чтобы съесть шоколадку или мороженое. Это шаг на пути к здоровому и красивому телу, которое без правильного и сбалансированного рациона сделать невозможно», — заявила тренер.

Ранее Соболь рассказала о влиянии физической активности на сон. По словам эксперта, после физической нагрузки ускоряется засыпание, увеличивается время сна и уменьшается время пробуждения.

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      Алексей Гусев
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