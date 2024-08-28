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17:17, 28 августа 2024Экономика

Курс TON ускорил падение на новостях по делу Дурова

Курс криптовалюты Toncoin упал до 5,33 доллара за монету в ходе биржевых торгов

Фото: Brian J. Tromp / Unsplash

Курс криптовалюты Toncoin (TON) в ходе биржевых торгов в среду, 28 августа, в моменте опустился до отметки в 5,33 доллара за единицу. Падение котировок к уровню закрытия предыдущей сессии составило 2,55 процента, сообщает портал Coinmarketcap.

Toncoin тесно связана с экосистемой мессенджера Telegram, основателем которого является Павел Дуров. После его задержания во Франции котировки криптовалюты ускорили падение, а в ночь на 27 августа они опустились до минимального значения с момента обвала крипторынка в начале последнего летнего месяца. Тогда курс Toncoin упал до 5 долларов за монету.

Отмечается, что с момента задержания Дурова во Франции котировки TON просели в общей сложности на 25 процентов. Падение продолжается до сих пор, тогда как курсы крупнейших мировых криптовалют держатся без резких скачков. По состоянию на 16:55 по московскому времени рыночная капитализация Toncoin оценивается примерно в 13,52 миллиарда долларов. Спад к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составил 2,59 процента.

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Французские спецслужбы задержали основателя Telegram 24 августа в аэропорту Ле Бурже на выходе из частного бизнес-джета. Позже Дурову предъявили список из 12 обвинений, среди которых отказ от сотрудничества с местными властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних.

Кроме того, основателю Telegram вменяется соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, а также в мошенничестве и использовании криптовалютных инструментов. После этого, 27 августа, сообщалось, что Дуров останется под стражей еще на несколько суток. В среду, 28 числа, выяснилось, что основателя Telegram доставили на первый допрос во французский суд. Как уточнялось, по итогам этой процедуры Дурову могут предъявить официальные обвинения.

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