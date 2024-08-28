Франция хочет арестовать брата Павла Дурова, который почти не появляется на публике. Его называют «мозгом Telegram»

Politico: брата Павла Дурова Николая объявили в розыск во Франции

Николая Дурова, брата основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, объявили в розыск во Франции.

Согласно полученным данным, еще в марте власти страны выдали ордеры на арест гендиректора соцсети и его брата, соучредителя Telegram. При этом выяснилось, что расследование по делу Дуровых начали раньше, чем было объявлено изначально. Дело связано с отказом Telegram сотрудничать с полицией в расследовании хранения и распространения детской порнографии.

Фото: Marko Djurica / Reuters

Прозванного «мозгом Telegram» Николая Дурова обвинили в соучастии в деле о детской порнографии

Во Франции брата основателя Telegram Николая Дурова объявили в розыск по обвинению в соучастии «в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы». По этому же обвинению был выдан ордер на арест Павла Дурова.

Николай, сильный математик и программист, занимался системой шифрования и работой мессенджера, за что его негласно прозвали «мозгом Telegram».

«На данном этапе по этому делу допрашивается только Павел Дуров», — уточнили представители французской прокуратуры. О местонахождении Николая Дурова пока нет никакой информации.

Задержанию Дурова предшествовали расследование и слежка

Задержанию Павла Дурова, которое произошло вечером 24 августа, предшествовали слежка за предпринимателем и длительное расследование со стороны Франции. В этом убежден французский адвокат Антони Бем.

Он напомнил, что аэропорт Ле Бурже известен тем, что принимает частные самолеты, в связи с чем получить какую-либо информацию о пассажирах таких бортов довольно сложно. Тем не менее правоохранительные органы точно знали, когда и куда прибудет Дуров в тот вечер.

Таким образом, либо у следователей был кто-то в Ле Бурже, кто ежедневно изучал списки рейсов, чтобы задержать Павла Дурова, либо он или его окружение были поставлены на прослушку, либо была организована слежка, либо это были непосредственно власти Дубая, которые тайно передали информацию французам. В любом случае этот арест — результат долгой работы следователей Антони Бем французский адвокат

Бем добавил, что ордер на арест выдается только после проведения следствия, которое подтверждает или опровергает причастность подозреваемого к преступлению. При этом ордеры на арест братьев Дуровых были выданы еще в марте, что подтверждает версию о длительном расследовании во Франции.

Фото: Albert Gea / Reuters

Суд над Дуровым может продлиться до 2027 года

Член адвокатской коллегии Парижа и Ниццы Ирина Сидорова сообщила, что суд над предпринимателем Павлом Дуровым может продлиться до 2027 года.

По ее словам, все это время предприниматель в худшем случае проведет в тюрьме, в лучшем — будет отпущен под домашний арест с учетом внесения залога. При этом сумма залога может побить все рекорды в истории судопроизводства Франции — он может составить до 50 миллионов евро.

В данный момент Дурова допрашивают, он может находиться в тюрьме в пригороде Парижа. 28 августа ему изберут меру пресечения.