Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал арест во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Он отметил, что те белорусы, кто плохо учился в школе, часто критикуют власть на родине и приводят в пример Францию.
Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай
Он также задался вопросом, почему на Западе предъявляют претензии, «когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они».
Лукашенко вспомнил о разговоре Путина с Макроном
Лукашенко вспомнил, что президент России Владимир Путин однажды рассказал ему о разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном после выборов в Белоруссии (вероятно, Лукашенко имеет в виду выборы в 2020 году). Тогда, как сообщил белорусский лидер, Макрон сказал Путину: «Вот, у тебя там друг в Беларуси, политзаключенные».
При этом, напомнил Лукашенко, в то же время во Франции проходили протесты желтых жилетов. «И Путин рассказывает: "А я ему говорю: Эммануэль, ты посмотри, что во Франции творится". Вы же, говорит, без разбору бьете всех там — женщин и прочих, а ты упрекаешь Лукашенко. А он говорит: "Так у нас же демократия, нам это можно. А у него там диктатура"», — рассказал белорусский лидер.
В заключение он призвал прочувствовать суть западной демократии и вложить это в голову школьникам.
В Кремле заявили о готовности оказывать содействие Дурову
Ранее 27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности оказывать содействие арестованному во Франции Дурову. «С учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие, но здесь ситуация осложнена также тем, что он является и гражданином Франции тоже», — заявил представитель Кремля.
Он также понадеялся, что основатель Telegram сам может организовать свою защиту.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала задержание Дурова уничтожением свободы слова. «Официальный Париж демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова», — отметила она.
Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже
Французские спецслужбы задержали российского предпринимателя в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. Дуров был в сопровождении девушки и телохранителя. В его деле содержатся обвинения в 12 преступлениях. Речь идет, в частности, о распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Во Франции предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.
Ранее 27 августа стало известно, что Дуров останется под стражей во Франции еще на 48 часов.