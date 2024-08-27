Лукашенко заявил, что не осуждает французскую власть за арест Дурова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал арест во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Он отметил, что те белорусы, кто плохо учился в школе, часто критикуют власть на родине и приводят в пример Францию.

Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай Александр Лукашенко президент Белоруссии

Он также задался вопросом, почему на Западе предъявляют претензии, «когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они».

Лукашенко вспомнил о разговоре Путина с Макроном

Лукашенко вспомнил, что президент России Владимир Путин однажды рассказал ему о разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном после выборов в Белоруссии (вероятно, Лукашенко имеет в виду выборы в 2020 году). Тогда, как сообщил белорусский лидер, Макрон сказал Путину: «Вот, у тебя там друг в Беларуси, политзаключенные».

При этом, напомнил Лукашенко, в то же время во Франции проходили протесты желтых жилетов. «И Путин рассказывает: "А я ему говорю: Эммануэль, ты посмотри, что во Франции творится". Вы же, говорит, без разбору бьете всех там — женщин и прочих, а ты упрекаешь Лукашенко. А он говорит: "Так у нас же демократия, нам это можно. А у него там диктатура"», — рассказал белорусский лидер.

Эммануэль Макрон Фото: Teresa Suarez / Reuters

В заключение он призвал прочувствовать суть западной демократии и вложить это в голову школьникам.

В Кремле заявили о готовности оказывать содействие Дурову

Ранее 27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности оказывать содействие арестованному во Франции Дурову. «С учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие, но здесь ситуация осложнена также тем, что он является и гражданином Франции тоже», — заявил представитель Кремля.

Он также понадеялся, что основатель Telegram сам может организовать свою защиту.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала задержание Дурова уничтожением свободы слова. «Официальный Париж демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова», — отметила она.

Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже

Французские спецслужбы задержали российского предпринимателя в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. Дуров был в сопровождении девушки и телохранителя. В его деле содержатся обвинения в 12 преступлениях. Речь идет, в частности, о распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Во Франции предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее 27 августа стало известно, что Дуров останется под стражей во Франции еще на 48 часов.