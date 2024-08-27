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18:02, 27 августа 2024Интернет и СМИ

«Виноват — иди отвечай». Лукашенко поддержал арест Дурова во Франции

Лукашенко заявил, что не осуждает французскую власть за арест Дурова

Фото: Ramil Sitdikov / Sputnik / Kremlin / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал арест во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Он отметил, что те белорусы, кто плохо учился в школе, часто критикуют власть на родине и приводят в пример Францию.

Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

Он также задался вопросом, почему на Западе предъявляют претензии, «когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они».

Лукашенко вспомнил о разговоре Путина с Макроном

Лукашенко вспомнил, что президент России Владимир Путин однажды рассказал ему о разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном после выборов в Белоруссии (вероятно, Лукашенко имеет в виду выборы в 2020 году). Тогда, как сообщил белорусский лидер, Макрон сказал Путину: «Вот, у тебя там друг в Беларуси, политзаключенные».

При этом, напомнил Лукашенко, в то же время во Франции проходили протесты желтых жилетов. «И Путин рассказывает: "А я ему говорю: Эммануэль, ты посмотри, что во Франции творится". Вы же, говорит, без разбору бьете всех там — женщин и прочих, а ты упрекаешь Лукашенко. А он говорит: "Так у нас же демократия, нам это можно. А у него там диктатура"», — рассказал белорусский лидер.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Фото: Teresa Suarez / Reuters

В заключение он призвал прочувствовать суть западной демократии и вложить это в голову школьникам.

В Кремле заявили о готовности оказывать содействие Дурову

Ранее 27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности оказывать содействие арестованному во Франции Дурову. «С учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие, но здесь ситуация осложнена также тем, что он является и гражданином Франции тоже», — заявил представитель Кремля.

Он также понадеялся, что основатель Telegram сам может организовать свою защиту.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала задержание Дурова уничтожением свободы слова. «Официальный Париж демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова», — отметила она.

Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже

Французские спецслужбы задержали российского предпринимателя в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. Дуров был в сопровождении девушки и телохранителя. В его деле содержатся обвинения в 12 преступлениях. Речь идет, в частности, о распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Во Франции предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее 27 августа стало известно, что Дуров останется под стражей во Франции еще на 48 часов.

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      Варвара Кошечкина
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