Захарова прокомментировала задержание Дурова во Франции

Захарова о задержании Дурова: Париж демонстрирует уничтожение свободы слова

С помощью задержания основателя Telegram Павла Дурова Франция показывает уничтожение ранее провозглашенных ценностей, в число которых входит свобода слова. Такое заявление опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Официальный Париж демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова», — отметила она.

Вечером 24 августа французские спецслужбы задержали Дурова в аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов во Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французские власти рассматривают ноту о предоставлении российской стороне консульского доступа к Дурову. Глава МИД России добавил, что этим вопросом также занимается ОАЭ, где «есть группа адвокатов, которые обратились с просьбой получить немедленный доступ к Павлу Дурову».