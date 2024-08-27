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14:39, 27 августа 2024Мир

Захарова прокомментировала задержание Дурова во Франции

Захарова о задержании Дурова: Париж демонстрирует уничтожение свободы слова
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

С помощью задержания основателя Telegram Павла Дурова Франция показывает уничтожение ранее провозглашенных ценностей, в число которых входит свобода слова. Такое заявление опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Официальный Париж демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова», — отметила она.

Вечером 24 августа французские спецслужбы задержали Дурова в аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов во Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французские власти рассматривают ноту о предоставлении российской стороне консульского доступа к Дурову. Глава МИД России добавил, что этим вопросом также занимается ОАЭ, где «есть группа адвокатов, которые обратились с просьбой получить немедленный доступ к Павлу Дурову».

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      Лина Пивоварова
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