Стало известно о встрече Дурова с Макроном. Что президент Франции предлагал основателю Telegram?

WSJ: спецслужбы Франции взламывали iPhone Дурова в 2017 году

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) выпустила материал, в котором рассказала о встрече основателя Telegram Павла Дурова с президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2018 году. По данным издания, перед этим французские спецслужбы взломали телефон бизнесмена.

Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж

За шесть лет до того, как Павел Дуров оказался во французской тюрьме, основатель приложения для обмена сообщениями Telegram (...) находился во Франции в совершенно ином положении: обедал с президентом Эммануэлем Макроном The Wall Street Journal газета

Во время обеда в 2018 году Макрон предложил основателю Telegram перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж, но Дуров отказался. Помимо этого, стало известно, что глава государства обсуждал вопрос о предоставлении бизнесмену гражданства Франции. В 2021 году предприниматель получил французский паспорт.

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Manon Cruz / Reuters

В 2017 году спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон Дурова

За год до этой встречи спецслужбы Франции и ОАЭ провели совместную операцию по взлому iPhone Дурова. Отмечалось, что операция получила название «Пурпурная музыка» и прошла на фоне обеспокоенности французских властей тем, что члены «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) используют мессенджер для вербовки боевиков и планирования атак.

Утверждается, что компания Дурова длительное время игнорировала связанные с этим повестки и судебные приказы, которые приходили на ее электронную почту. Представители Telegram заявляли, что деятельность мессенджера не противоречит европейским законам.

Основатель Telegram Павел Дуров Фото: Roman Kulik / AP

Как сообщает WSJ, нет никаких признаков того, что операция по взлому телефона Дурова была связана с его задержанием французскими властями.

Дурову продлили срок содержания под стражей

Дурова задержали вечером 24 августа во французском аэропорту. По версии следствия, предприниматель является соучастником преступлений, совершенных через Telegram. В частности, речь идет о торговле наркотиками и распространении детской порнографии. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы во Франции.

Задержание предпринимателя вызвало бурную реакцию общественности. Пользователи сети из России и других стран начали оставлять сообщения с хештегами #FreeDurov и #FreePavel, призывающими освободить Дурова.

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Президент Франции, комментируя задержание Дурова, заявил, что это не является политическим решением. По словам Макрона, арест бизнесмена состоялся в рамках судебного расследования. 27 августа стало известно, что Дурову продлили срок содержания под стражей на 48 часов.