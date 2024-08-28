Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) выпустила материал, в котором рассказала о встрече основателя Telegram Павла Дурова с президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2018 году. По данным издания, перед этим французские спецслужбы взломали телефон бизнесмена.
Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж
За шесть лет до того, как Павел Дуров оказался во французской тюрьме, основатель приложения для обмена сообщениями Telegram (...) находился во Франции в совершенно ином положении: обедал с президентом Эммануэлем Макроном
Во время обеда в 2018 году Макрон предложил основателю Telegram перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж, но Дуров отказался. Помимо этого, стало известно, что глава государства обсуждал вопрос о предоставлении бизнесмену гражданства Франции. В 2021 году предприниматель получил французский паспорт.
В 2017 году спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон Дурова
За год до этой встречи спецслужбы Франции и ОАЭ провели совместную операцию по взлому iPhone Дурова. Отмечалось, что операция получила название «Пурпурная музыка» и прошла на фоне обеспокоенности французских властей тем, что члены «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) используют мессенджер для вербовки боевиков и планирования атак.
Утверждается, что компания Дурова длительное время игнорировала связанные с этим повестки и судебные приказы, которые приходили на ее электронную почту. Представители Telegram заявляли, что деятельность мессенджера не противоречит европейским законам.
Как сообщает WSJ, нет никаких признаков того, что операция по взлому телефона Дурова была связана с его задержанием французскими властями.
Дурову продлили срок содержания под стражей
Дурова задержали вечером 24 августа во французском аэропорту. По версии следствия, предприниматель является соучастником преступлений, совершенных через Telegram. В частности, речь идет о торговле наркотиками и распространении детской порнографии. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы во Франции.
Задержание предпринимателя вызвало бурную реакцию общественности. Пользователи сети из России и других стран начали оставлять сообщения с хештегами #FreeDurov и #FreePavel, призывающими освободить Дурова.
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Президент Франции, комментируя задержание Дурова, заявил, что это не является политическим решением. По словам Макрона, арест бизнесмена состоялся в рамках судебного расследования. 27 августа стало известно, что Дурову продлили срок содержания под стражей на 48 часов.