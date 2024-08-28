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15:52, 28 августа 2024Интернет и СМИ

Павла Дурова доставили в суд во Франции

Основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд во Франции

Фото: lukomore.org / Globallookpress.com

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, ранее задержанного в Париже, доставили в суд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP).

Отмечается, что срок предварительного задержания бизнесмена истек.

Ранее прокуратура Франции анонсировала заявление по ситуации с Дуровым. Уточнялось, что оно будет сделано вечером в среду, 28 августа. Кроме того, стало известно, что Франция объявила в розыск брата основателя Telegram Николая Дурова. Его текущее местонахождение не установлено.

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Перед этим американская газета The Wall Street Journal (WSJ) заявила, что Дуров в 2018 году встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По ее данным, французский лидер предложил бизнесмену перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но тот отказался. Помимо того, издание утверждает, что в 2017 году спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон Дурова.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту. По версии следствия, бизнесмен является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. В деле, по которому задержали основателя Telegram, содержатся обвинения в 12 преступлениях. В их числе отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотиков.

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      Маргарита Щигарева
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