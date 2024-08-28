Лопнувшая шина самолета Boeing лишила жизни двух работников авиакомпании

Лопнувшая шина Boeing 757 лишила жизни двух работников авиакомпании в США

Лопнувшая шина самолета Boeing 757 лишила жизни двух работников авиакомпании Delta Airlines в аэропорту Атланта в США. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 27 августа, во время технического обслуживания лайнера, прибывшего из Лас-Вегаса. Когда рабочие начали менять шину шасси, она лопнула. Двое сотрудников перевозчика не выжили, еще одного доставили в больницу с серьезными травмами.

«Delta сотрудничает с местными властями и проводит полное расследование, чтобы определить, что произошло», — говорится в заявлении авиакомпании.

В марте в США во время взлета у пассажирского самолета Boeing 777 отвалилось колесо. Оно упало на одну из служебных парковок аэропорта и попало на видео.

