Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:34, 28 августа 2024Путешествия

Лопнувшая шина самолета Boeing лишила жизни двух работников авиакомпании

Лопнувшая шина Boeing 757 лишила жизни двух работников авиакомпании в США

Фото: Matt Boucher / Unsplash

Лопнувшая шина самолета Boeing 757 лишила жизни двух работников авиакомпании Delta Airlines в аэропорту Атланта в США. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 27 августа, во время технического обслуживания лайнера, прибывшего из Лас-Вегаса. Когда рабочие начали менять шину шасси, она лопнула. Двое сотрудников перевозчика не выжили, еще одного доставили в больницу с серьезными травмами.

Материалы по теме:
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
11 января 2024
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
12 марта 2024

«Delta сотрудничает с местными властями и проводит полное расследование, чтобы определить, что произошло», — говорится в заявлении авиакомпании.

В марте в США во время взлета у пассажирского самолета Boeing 777 отвалилось колесо. Оно упало на одну из служебных парковок аэропорта и попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Павла Дурова освободили из-под стражи и доставили в суд. Что ждет главу Telegram?

      Пленный боец ВСУ заявил о распоряжении стрелять в мирных жителей Курской области

      Двое на лодке вывезли с Украины спирт и не довезли

      Домохозяйка из России купила 10 лотерейных билетов и выиграла миллионы рублей

      Политик с паразитом в мозге отрезал голову киту и облился зловонной жижей

      Звезда «Молодежки» рассказал о съемке в душе с Дженнифер Лоуренс

      Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в двух колеблющихся штатах

      В США оценили эффективность РЭБ украинских F-16

      На Украине командование ВСУ обвинили в хаосе на покровском направлении

      Иммунолог высказался о риске пандемии из-за лихорадки Западного Нила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше