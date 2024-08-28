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09:33, 28 августа 2024Бывший СССР

На Украине ввели экстренные отключения света

ДТЭК: на Украине ввели экстренные отключения света
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях и подконтрольной Украине части Донецкой народной республики введены экстренные отключения света. Об этом сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале.

Также соответствующее распоряжение дает компания «Укрэнерго». ДТЭК сообщает, что во время экстренных отключений графики поступления электричества не работают. В компании заверили, что энергетики всей страны круглосуточно работают над тем, чтобы вернуть свет в дома украинцев.

Ранее на Украине назвали предстоящую зиму самой сложной в истории страны. Глава министерства энергетики страны Герман Галущенко попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

До этого в стране ввели экстренные графики отключения электричества. Это произошло после массированного ракетного удара Вооруженных сил России по объектам критической инфраструктуры Украины.

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