ДТЭК: на Украине ввели экстренные отключения света

В Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях и подконтрольной Украине части Донецкой народной республики введены экстренные отключения света. Об этом сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале.

Также соответствующее распоряжение дает компания «Укрэнерго». ДТЭК сообщает, что во время экстренных отключений графики поступления электричества не работают. В компании заверили, что энергетики всей страны круглосуточно работают над тем, чтобы вернуть свет в дома украинцев.

Ранее на Украине назвали предстоящую зиму самой сложной в истории страны. Глава министерства энергетики страны Герман Галущенко попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

До этого в стране ввели экстренные графики отключения электричества. Это произошло после массированного ракетного удара Вооруженных сил России по объектам критической инфраструктуры Украины.

