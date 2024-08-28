На въезде в Курчатов под Курском появятся блокпосты из-за ВСУ

Врио главы Курской области Смирнов: въезд в Курчатов будет ограничен из-за ВСУ

Въезд в город Курчатов Курской области, где расположена Курская атомная электростанция (АЭС), будет ограничен. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

По словам чиновника, на въезде в город появятся блокпосты, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему пытаются проникнуть в город. Кроме того, как заявил Смирнов, ограничение на въезд вводится ради дополнительных мер безопасности. Какие именно силы будут дежурить на блокпостах — Росгвардия, регулярные части Минобороны, военная полиция или МВД, врио губернатора не уточнил.

О введении в Курчатовском районе и на Курской АЭС дополнительных режимных мер ранее сообщило правительство региона. Власти подчеркнули, что это решение было принято оперштабом по контртеррористической операции.

Как ранее заявил мэр Курчатова Игорь Корпунков, подразделения Министерства обороны России, Росгвардии, МВД и других силовых структур сделали все необходимое, чтобы обеспечить максимальную защиту рубежей города.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более трех недель. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Курской атомной электростанции серьезной.