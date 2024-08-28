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17:38, 28 августа 2024Россия

На въезде в Курчатов под Курском появятся блокпосты из-за ВСУ

Врио главы Курской области Смирнов: въезд в Курчатов будет ограничен из-за ВСУ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Въезд в город Курчатов Курской области, где расположена Курская атомная электростанция (АЭС), будет ограничен. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

По словам чиновника, на въезде в город появятся блокпосты, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему пытаются проникнуть в город. Кроме того, как заявил Смирнов, ограничение на въезд вводится ради дополнительных мер безопасности. Какие именно силы будут дежурить на блокпостах — Росгвардия, регулярные части Минобороны, военная полиция или МВД, врио губернатора не уточнил.

О введении в Курчатовском районе и на Курской АЭС дополнительных режимных мер ранее сообщило правительство региона. Власти подчеркнули, что это решение было принято оперштабом по контртеррористической операции.

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Как ранее заявил мэр Курчатова Игорь Корпунков, подразделения Министерства обороны России, Росгвардии, МВД и других силовых структур сделали все необходимое, чтобы обеспечить максимальную защиту рубежей города.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более трех недель. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Курской атомной электростанции серьезной.

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      Марк Леонов
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