Российский теннисист уступил в самом длинном матче в истории US Open

Хачанов уступил в самом длинном матче в истории US Open, который длился 5,5 часа

Российский теннисист Карен Хачанов уступил британцу Даниелу Эвансу в самом длинном матче в истории турнира US Open. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Встреча длилась 5 часов 35 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6 в пользу британца. Таким образом спортсмены побили рекорд 1992 года, когда Стефан Эдберга и Майкл Чанг выявляли победителя в течение 5 часов 26 минут.

Ранее россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин вышли во второй круг турнира US Open. Они обыграли сербского теннисиста Душана Лайовича и американца Мэттью Форбса соответственно.