Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
1:1
Завершен
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Ахмат
0:2
Завершен
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Факел
0:2
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Спартак М
0:1
Завершен
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Душан Лайович
1:3
Завершен
Даниил Медведев
US Open (м)
Анастасия Потапова
2:1
Завершен
Лейла Фернандес
US Open (ж)
Надия Подороска
0:2
Завершен
Диана Шнайдер
US Open (ж)
02:53, 28 августа 2024Спорт

Российский теннисист уступил в самом длинном матче в истории US Open

Хачанов уступил в самом длинном матче в истории US Open, который длился 5,5 часа

Российский теннисист Карен Хачанов уступил британцу Даниелу Эвансу в самом длинном матче в истории турнира US Open. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Встреча длилась 5 часов 35 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6 в пользу британца. Таким образом спортсмены побили рекорд 1992 года, когда Стефан Эдберга и Майкл Чанг выявляли победителя в течение 5 часов 26 минут.

Ранее россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин вышли во второй круг турнира US Open. Они обыграли сербского теннисиста Душана Лайовича и американца Мэттью Форбса соответственно.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Два соратника Чубайса арестованы по делу о растрате в «Роснано». Компании причинен ущерб более чем на 2 миллиарда рублей

      В России призвали ввести маркировку чая

      Российский теннисист уступил в самом длинном матче в истории US Open

      Алаудинов сообщил о нанесении серьезного поражения ВСУ в Курской области

      В Госдуме предложили предоставить дополнительный отпуск представителям ряда профессий

      Российские теннисисты вышли во второй круг US Open

      Стало известно возможное местонахождение Дурова

      В США заявили о последствиях атаки ВСУ в Курской области

      Любовница попыталась отрезать мужчине половой орган из-за отправленных жене денег

      Супруги после рождения ребенка разошлись по разным спальням и сделали неутешительный вывод

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше