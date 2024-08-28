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02:23, 28 августа 2024Спорт

Российские теннисисты вышли во второй круг US Open

Медведев и Сафиуллин вышли во второй круг US Open

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин вышли во второй круг турнира US Open. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Медведев обыграл сербского теннисиста Душана Лайовича со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1. Следующим соперником россиянина станет победитель встречи между венгром Фабианом Марожаном и сербом Хамадом Меджедовичем.

В свою очередь, Сафиуллин оказался сильнее американца Мэттью Форбса. Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:2), 6:2. Во втором круге россиянин встретится с итальянцем Маттео Арнальди.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина обратилась к Ассоциации теннисистов-профессионалов и WTA. Она призвала теннисные организации выступить с заявлением, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий.

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      Евгений Силаев
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