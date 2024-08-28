Рублев вырвал победу в матче на US Open

Россиянин Рублев в пяти сетах обыграл Риндеркнеша во втором круге US Open

Россиянин Андрей Рублев вырвал победу в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Рублев сыграл против француза Артура Риндеркнеша. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2. Спортсмены провели на корте более четырех часов.

Рублев — шестая ракетка мира. Риндеркнеш занимает 56-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В третьем раунде Рублев сыграет с чехом Иржи Легечкой (38-й номер в мире).

Ранее российский теннисист Карен Хачанов уступил британцу Даниелу Эвансу в самом длинном матче в истории US Open. Встреча длилась 5 часов 35 минут.