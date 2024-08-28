Сафонов пролетит 20 тысяч километров ради сборной России

Матвей Сафонов пролетит 20 тысяч километров ради матчей в составе сборной России

Голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов пролетит около 20 тысяч километров ради участия в сентябрьских товарищеских матчах сборной России по футболу. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Источник подчеркивает, что вратарь войдет в окончательный состав национальной команды, ему предстоит совершить перелет по маршруту Париж — Ханой, Ханой — Париж. Расстояние составляет примерно половину окружности земного шара.

Ранее Сафонов попал в расширенный список игроков сборной России для участия в матчах против Вьетнама и Таиланда. Игры пройдут 5 и 7 сентября соответственно в Ханое.

ПСЖ объявил о переходе 25-летнего российского вратаря 14 июня. Контракт с Сафоновым рассчитан до 2029 года.