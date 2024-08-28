Губернатор Соколов: три дрона ВСУ атаковали комбинат в кировском Котельниче

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территорию комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись. Подробности удара раскрыл губернатор Кировской области Александр Соколов.

Он уточнил, что ВСУ атаковали регион в 10 утра.

В результате своевременно принятых мер два беспилотника сбиты, три упали на территорию комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись. Они были оперативно потушены Александр Соколов губернатор Кировской области

Соколов добавил, что нарушений в работе предприятия нет, возгорания горючего не последовало. Пострадавших при атаке тоже нет.

Это первая атака беспилотника на Кировскую область. До этого власти региона о подобных происшествиях не заявляли.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Ранее сообщалось о загоревшемся после атаки БПЛА резервуаре с нефтепродуктами

Telegram-канал Shot сообщал, что после атаки дронов-камикадзе ВСУ на Кировскую область загорелись два резервуара, один из которых был наполнен нефтепродуктами. Официально эта информация не подтверждена.

Издание также писало, что целью ВСУ был комбинат «Зенит», который специализируется на хранении и складировании нефти и продуктов ее переработки.

Момент пролета дрона над Котельничем попал на видео

Очевидцы сняли на видео один из дронов, замеченный в Котельниче. На кадрах видно, как в небе над населенным пунктом пролетает беспилотник. Момент его падения на видео не попал.

Тогда предполагалось, что БПЛА летел на комбинат «Вятка».

Беспилотники могли долететь до Кировской области благодаря спутникам НАТО

В незаметном преодолении 1,5 тысячи километров до Кировской области беспилотникам ВСУ могли помочь в НАТО. По информации Mash, украинские военные использовали данные спутников альянса и при построении маршрута учитывали рельеф местности, как это делалось во время попыток атаковать Санкт-Петербург.

При этом рассматривается и другая версия: ВСУ могли помогать диверсанты.