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15:11, 28 августа 2024Силовые структуры

Выбросившего с 16 этажа жену и ребенка россиянина задержали

Следствие просит арестовать москвича, выбросившего с 16 этажа жену и ребенка

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следствие просит об аресте 39-летнего москвича, который выбросил из окна 16-го этажа в столичном ЖК «Лефортово парк» жену с грудным ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления.

25 августа жители вызвали полицию после того, как под окнами жилого дома нашли женщину и младенца без признаков жизни. Прибывшие силовики провели штурм квартиры, где заперся глава семьи. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в токсикологическое отделение. Врачи установили, что он был под сильнодействующими веществами.

Семья переехала в Москву из Барнаула несколько лет назад. Муж работал в Центробанке, жена сидела с маленьким ребенком.

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      Любовь Ширижик
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