Дважды судимому российскому чиновнику присвоили звание почетного жителя района

В Хакасии дважды судимому чиновнику Зайцеву присвоили звание почетного жителя

В Хакасии дважды судимому чиновнику Сергею Зайцеву присвоили звание почетного жителя Ширинского района, которым он руководил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Зайцева наградили за «выдающийся вклад в общественную деятельность, направленную на благо жителей и развитие Ширинского района». Бывшего чиновника также внесли в книгу почета.

В апреле в честь Зайцева назвали чемпионат по каратэ. В турнире принимали участие местные и красноярские спортсмены. Портрет чиновника был размещен на плакатах мероприятия, он также сопровождается эмблемами соревнований и российским флагом и гербом.

Экс-главу Ширинского района Хакасии признали виновным в халатности из-за степных пожаров 2015 года. Зайцев попал под амнистию в 2019 году, после чего с него сняли судимость. Через месяц, в мае 2019 года, Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомнина в ответ на вопрос о плохом качестве жилья, предоставленного пострадавшим от пожаров 2015 года. Зайцев отказался отвечать на вопросы корреспондента, повалил его на пол и выгнал из кабинета. Комментируя свое поведение, чиновник тогда обвинил журналистов в провокации. В 2020 году Черногорский городской суд Хакасии приговорил Зайцева к двум годам условно по статье о воспрепятствовании работе журналиста.