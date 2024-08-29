Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:14, 29 августа 2024Россия

Дважды судимому российскому чиновнику присвоили звание почетного жителя района

В Хакасии дважды судимому чиновнику Зайцеву присвоили звание почетного жителя

Фото: Типляшина Евгения / Фотобанк Лори

В Хакасии дважды судимому чиновнику Сергею Зайцеву присвоили звание почетного жителя Ширинского района, которым он руководил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Зайцева наградили за «выдающийся вклад в общественную деятельность, направленную на благо жителей и развитие Ширинского района». Бывшего чиновника также внесли в книгу почета.

В апреле в честь Зайцева назвали чемпионат по каратэ. В турнире принимали участие местные и красноярские спортсмены. Портрет чиновника был размещен на плакатах мероприятия, он также сопровождается эмблемами соревнований и российским флагом и гербом.

Экс-главу Ширинского района Хакасии признали виновным в халатности из-за степных пожаров 2015 года. Зайцев попал под амнистию в 2019 году, после чего с него сняли судимость. Через месяц, в мае 2019 года, Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомнина в ответ на вопрос о плохом качестве жилья, предоставленного пострадавшим от пожаров 2015 года. Зайцев отказался отвечать на вопросы корреспондента, повалил его на пол и выгнал из кабинета. Комментируя свое поведение, чиновник тогда обвинил журналистов в провокации. В 2020 году Черногорский городской суд Хакасии приговорил Зайцева к двум годам условно по статье о воспрепятствовании работе журналиста.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

      В десятках регионов России построили дороги из вторсырья

      В Польше назвали украинцев наглыми

      В России обнаружили в йогуртах вредное вещество

      В Британии заявили о разрушении линии фронта ВСУ на красноармейском направлении

      Венгрия продолжила блокировать выделение шести миллиардов евро Украине

      В Китае еще сильнее полюбили одно российское лакомство

      Турецкий фондовый рынок стал худшим в мире

      Найденный в ЛНР росгвардейцами схрон ОПГ попал на видео

      Тренер «Локомотива» высказался о возможном возвращении Антона Миранчука

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше