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07:55, 29 августа 2024Экономика

Казахстанский банк ограничил переводы через «Золотую корону»

Казахстанский Freedom Bank временно ограничил переводы через «Золотую корону»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вслед за рядом банков на постсоветском пространстве о приостановке денежных переводов через платежную систему «Золотая корона» объявил казахстанский Freedom Bank. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает Forbes Kazakhstan.

В банке указали, что приостановка носит временный характер. После получения дополнительной информации от партнера будет принято решение о дальнейших шагах.

Ранее платежи через «Золотую корону» остановили киргизские Керемет-банк и MBank, а также грузинский Bank of Georgia. При этом последний через 48 часов восстановил работу системы. Также на этой неделе казахстанский «Центркредит» отключил возможность переводов этим способом в мобильном приложении для операционной системы Android.

Поводом для таких шагов финансовых организаций стал очередной пакет санкций США, обнародованный 23 августа. В том числе он коснулся компании «Центр финансовых технологий», которая является разработчиком программного обеспечения «Золотой короны». При этом сама система под ограничительные меры не попала.

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