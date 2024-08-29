Футболист оценил шансы на возвращение России на мировую арену

Защитник ЦСКА Круговой выразил надежду, что сыграет на международном уровне

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил шансы на возвращение России на мировую арену. Его слова приводит «РБ Спорт».

Круговой выразил надежду на то, что российские команды вернут обратно во все соревнования и он сможет выступить на международном уровне. «Верю ли я, что сыграю в Лиге чемпионов? Загадывать не буду, но будем стараться — может, у меня будут еще предложения из Европы», — отметил футболист.

Круговой также признался, что не знает ни одного игрока сборных Таиланда и Вьетнама, с которыми россияне проведут товарищеские матчи в сентябре. «Было ли лучше сыграть против сборной медиалиги? Что нашли, туда и поедем», — заключил он.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от всех международных турниров по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россияне проводят только товарищеские встречи.

