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12:05, 29 августа 2024Наука и техника

Названа причина сходства между роботом и человеком

Computerworld: роботы стали похожи на людей из-за психологии

Фото: Issei Kato / Reuters

Привычка создавать роботов похожими на людей не имеет практической ценности. Об этом в заметке для журнала Computerworld заявил колумнист Майк Элган.

По словам Элгана, ведущие IT-компании — Tesla, Hyundai, UBTECH Robotics — заняты созданием человекоподобных роботов. Главной причиной, почему инженеры проектируют роботов похожими на людей, специалист назвал психологию.

В качестве аргумента Майк Элган привел исследование Университета Генуи и Итальянского технологического института, согласно которому люди воспринимают антропоморфных роботов в качестве социальных агентов. Ученые Университета Тампере в Финляндии доказали, что людям важно иметь зрительный контакт при работе с роботами.

Колумнист Computerworld отметил, что заводы и предприятия спроектированы так, что идеально подходят для машин — с колесами, манипуляторами и прочими деталями. «Робот на колесах будет гораздо эффективнее того, которому требуется суперкомпьютер для обеспечения двуногой ходьбы», — отметил автор.

Майк Элган заключил, что человеческое тело сформировалось в результате эволюции явно не для заводской работы. Поэтому, по его мнению, созданных для тяжелой и опасной работы на заводах машине необязательно иметь руки, ноги и голову.

В конце августа специалисты Массачусетского технологического института (MIT) создали батарею толщиной с волос для питания медицинских нанароботов. Она может накапливать энергию благодаря химической реакции.

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      Андрей Ставицкий
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