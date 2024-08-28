Создана тонкая как волос батарея

В MIT создали цинковую батарею для роботов, получающую энергию из воздуха

Американские специалисты создали миниатюрную батарею для питания медицинских нанароботов. Об этом сообщает издание TechSpot со ссылкой на исследование Массачусетского технологического института (MIT) в США.

Ученые спроектировали аккумулятор, который можно было бы использовать в компактных роботах или для питания медицинской техники. Батарея способна накапливать энергию благодаря химической реакции.

Получившийся в лаборатории MIT аккумулятор имеет длину 0,1 миллиметра и толщину 0,002 миллиметра, что сопоставимо с толщиной человеческого волоса. Батарея имеет цинковую основу: при контакте с кислородом происходит реакция, из-за чего вырабатывается ток напряжением 1 вольт.

По словам специалистов, этого достаточно, чтобы питать энергией небольшие механизмы, датчики или микросхемы. Профессор и соавтор исследования Майкл Страно заметил, что крошечные роботы с батареей нового типа могут длительное время автономно выполнять полезные функции. Это отличает их от роботов-«марионеток», которые нуждаются в постоянной подзарядке с помощью солнечого света или лазера.

В мае инженеры Массачусетского технологического института (MIT) в США разработали пористый материал, который способен пропускать через себя влажный воздух и непрерывно генерировать электричество. Его толщина составила меньше диаметра человеческого волоса.