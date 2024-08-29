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15:01, 29 августа 2024Экономика

Инвесторы побежали с индийского фондового рынка

FT: иностранные инвесторы начали выводить деньги с фондового рынка Индии

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Фондовый рынок Индии столкнулся с оттоком иностранных инвесторов. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

По его данным, такое поведение продиктовано стремлением снизить риски на фоне смены циклов процентных ставок в США. Этот сдвиг произошел после того, как показатели этого фондового рынка много лет оставались сильны. Особенно это касается индекса индийских голубых фишек Nifty 50. В свою очередь, заграничные инвесторы искали доходность за пределами Китая, чья экономика пыталась получить новый импульс к развитию после пандемии. Тем временем вес Индии в международных индексах вырос, о чем свидетельствовал приток денег.

Кроме того, большой внутренний рынок страны и быстрый экономический рост защитили ее от резкого повышения процентных ставок в США в 2022 и 2023 годах, что помогло оттянуть деньги со многих развивающихся рынков.

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Однако теперь иностранные институциональные инвесторы стали нетто-продавцами акций — то есть теми, кто продает больше ценных бумаг, чем покупает. Приток с начала года составил всего 2,6 миллиарда долларов, хотя в прошлом году речь шла 22 миллиардах.

В июне курс рупии обрушился до рекордно низкого уровня из-за укрепления американской валюты. Впрочем, на тот момент рупия оставалась самой прибыльной в Азии после гонконгского доллара. Спустя несколько дней в десять раз снизилось количество ежедневных трансакций с использованием цифровых рупий. До этого, в апреле, в Индии образовалась проблема безработицы среди молодежи, к которой привело сокращение количества рабочих мест в IT-отрасли.

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