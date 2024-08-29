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21:05, 29 августа 2024Экономика

Китай резко увеличил кредитование стран Африки

Китай впервые с 2016 года нарастил кредитование стран Африки

Фото: Luc Gnago / Reuters

В прошлом году китайские финансовые институты, банки, государственные организации и компании впервые с 2016 года нарастили сумму выданных африканским странам кредитов. Об этом со ссылкой на отчет Центра политики глобального развития Бостонского университета пишет «Коммерсантъ».

В 2023 году суммарный показатель резко вырос, составив 4,61 миллиарда долларов, что втрое больше предоставленного Африке представителями Китая в 2022-м.

В материале отмечается, что за 23 года КНР потратила на займы странам континента 182,3 миллиарда долларов, но в последние годы темпы кредитования стали ниже, а сами китайцы сменили тактику, предпочитая вкладывать не в частный сектор, а кредитовать правительства государств, которые с большей вероятностью смогут в дальнейшем расплатиться по долгам.

Ранее стало известно, что политика массового кредитования развивающихся стран, которую в последние десятилетия проводили китайские власти, привела к тому, что многие заемщики перестали платить по долгам. По данным Всемирного банка, речь зачастую шла о скрытых дефолтах, поскольку условия, на которых официальный Пекин и госбанки раздавали займы, были крайне непрозрачными, а контракты были составлены таким образом, что урегулировать их можно только с помощью двухсторонних переговоров и без выноса данных на публику. В 2022 году отмечалось, что Пекин уже изменил свое поведение, но проблемы с выданными ранее долгами сохраняются.

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      Дмитрий Воронин
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