Крупный лесной пожар в Крыму полностью потушили

МЧС: крупный лесной пожар под Феодосией в Крыму полностью потушили

Лесной пожар, который возник под Феодосией в Крыму, полностью потушили. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Лесной пожар в районе Тепе-Оба полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве. Там не привели других подробностей ситуации.

Днем ранее, 28 августа, пожар под Феодосией локализовали на площади 150 гектаров. Для тушения пожара в крымском районе Тепе-Оба сотрудники МЧС проводили проливку валежника и сгоревших пней.

Из-за лесного пожара в Крыму, который начался 25 августа, ранее перекрыли трассу Феодосия — Орджоникидзе. К быстрому распространению огня привели сильные порывы ветра до 20 метров в секунду, а также жаркая сухая погода, уточнили спасатели. Из-за пожара решили эвакуировать жителей одного из поселков близ места возгорания.