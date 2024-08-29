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14:30, 29 августа 2024Мир

Лавров раскрыл темы переговоров с коллегой из Сенегала

Лавров: Россия и Сенегал обсуждали геологоразведку и освоение запасов сырья

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия и Сенегал обсуждали геологоразведку и освоение запасов минерального сырья, которое есть в африканской стране. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с сенегальской коллегой Ясин Фаль, передает ТАСС.

«Мы обсудили основные направления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание торгово-экономическим связям: договорились предпринять дополнительные шаги для реализации перспективных совместных проектов в области геологоразведки, освоения запасов минерального сырья, развития энергетики», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на рынок Сенегала. По его словам, Москва нацелена наращивать поставки.

Ранее Лавров заявил, что после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область разговоры об урегулировании конфликта являются неактуальными. Дипломат также напомнил о мирной инициативе, которую в июне этого года выдвинул президент России Владимир Путин. При этом он добавил, что все предыдущие договоренности были разрушены.

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      Максим Габриелян
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