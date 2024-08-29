Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 400 бойцов

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 400 бойцов. Данные об этом раскрыли в Минобороны России.

Помимо этого, российские военные уничтожили 29 единиц украинской бронетехники, включая боевую машину пехоты, бронетранспортер и 27 боевых бронемашин. Помимо этого, Киев лишился артиллерийского орудия, пусковой установки реактивной системы залпового огня, миномета и 17 автомобилей.

В ведомстве подчеркнули, что операция по отражению вторжения ВСУ в Курскую область продолжается. Помимо ударов по украинским войскам на российской территории, атакуются их резервы в Сумской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замглавы Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ активно строят оборонительные сооружения на отдельных участках Курской области. О том, что из себя представляют фортификации, он не уточнил.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным регионального правительства на 28 августа, с начала вторжения пострадал пострадал 201 местный житель. Спасти не удалось 17 человек.