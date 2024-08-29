В Минобороны России заявили о строительстве ВСУ оборонительных сооружений под Курском

Замглавы ГВПУ МО Алаудинов: ВСУ строят оборонительные сооружения под Курском

На отдельных участках Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно строят оборонительные сооружения. Об этом заявил замглавы Главного военно-политического управления (ГВПУ) Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

Алаудинов не уточнил, на каких участках боевых действий украинские военные ведут строительство оборону, и что из себя представляют фортификации. «На большей части участков ВСУ активно закапываются (...) Лишь на нескольких направлениях противник активно пытается продавиться через наши позиции», — заявил офицер ГВПУ.

Ранее военные блогеры и военкоры сообщали, что ВСУ используют старые российские оборонительные сооружения для своих целей.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента начала атаки на этот регион прошло более трех недель. 27 августа глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетил Курскую атомную электростанцию и назвал ситуацию на ней серьезной.

28 августа власти Курской области объявили, что на въезде в город Курчатов, где расположена Курская АЭС, появятся блокпосты, и въезд в населенный пункт будет ограничен.