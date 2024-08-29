Мужчина рассказал о самых странных забытых посетителями фестиваля вещах

В Британии мужчина нашел Новый Завет и сумку Prada на поле после фестиваля

В Великобритании мужчина остался на месте проведения музыкального фестиваля в Рединге (Reading Festival), чтобы посмотреть, что забыли посетители. О самых странных находках он рассказал в видео, опубликованном в его аккаунте TikTok.

Итан Овертон признался, что искал различные ценности и после фестиваля 2023 года. Он объяснил, что забирает себе не все найденные вещи. Например, телефоны и кошельки мужчина всегда старается передать владельцам.

Среди горы мусора, оставшегося на поле после мероприятия, Овертону удалось обнаружить десять фунтов стерлингов (1206 рублей), блок питания с солнечной батареей, стоящий около 30 фунтов стерлингов (3620 рублей), и несколько портативных зарядных устройств. Мужчина также наткнулся на походную газовую плиту, элайнеры, сумку Prada и книгу Нового Завета.

Мужчина также снял на видео валявшиеся на земле кеды Converse, морковь, пятидолларовую купюру и iPhone 13 pro. Телефон Овертон отнес местным охранникам, чтобы те нашли его владельца. Некоторые предметы мужчина забрал с собой. Состоявшуюся «охоту на сокровища» он назвал успешной.

Ранее сообщалось, что в Японии сотрудники клининга нашли в захламленном доме заказчика останки пропавшей десять лет назад женщины. Отмечается, что никто из домашних не почувствовал неприятного запаха разложения, поскольку в доме воняло из-за мусора.

