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07:00, 29 августа 2024Забота о себе

Мужчинам рассказали о плюсах и минусах удаления крайней плоти для здоровья

Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom

Каждый шестой мужчина в мире прошел процедуру по удалению крайней плоти, рассказала врач-нефролог Дарья Садовская. Плюсы и минусы этой процедуры для здоровья она перечислила в своем Telegram-канале.

Врач заявила, что главный минус обрезания — возможное сверхтрение во время полового акта. Плюсов же у процедуры намного больше, убеждена она. Так, по словам Садовской, после обрезания на 14 процентов снижается риск рака предстательной железы. Кроме того, значительно уменьшается риск инфекций, так как кожа, из которой состоит крайняя плоть, создает идеальные условия для роста и распространения болезнетворных бактерий.

Садовская также указала, что удаление крайней плоти эффективно в профилактике ВИЧ. «До конца механизм не изучен, но статистика говорит о снижение заражения ВИЧ у обрезанных мужчин практически на 60 процентов», — заявила специалистка. Она добавила, что для женщин секс с обрезанным мужчиной безопаснее, так как уменьшается риск рака шейки матки и бактериального вагиноза.

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При этом Садовская отметила, что обрезание — это хирургическая процедура, сопровождающаяся всем комплексом возможных осложнений. По ее словам, наименьший риск у детей до шести месяцев, но зато они больше подвержены психологическим травмам.

Ранее сексолог Юлия Велигоцкая предупредила о возможных рисках занятия сексом во время менструации. По ее словам, в этот период создаются благоприятные условия для размножения болезнетворных бактерий.

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      Алиса Дмитриева
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