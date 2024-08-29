Пентагон ответил на сообщения об уничтожении F-16 ВСУ собственным ЗРК

Пентагон отказался подтвердить, что F-16 ВСУ сбили украинским ЗРК Patriot

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не подтвердила сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили истребитель F-16 собственным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot. Она высказалась о случившемся в ходе брифинга, трансляция которого велась YouTube-канале Associated Press.

«Я не готова подтвердить эту информацию», — ответила Сингх.

Ранее Министерство обороны США прокомментировало потерю Украиной одного из истребителей F-16, заявив, что киевские власти не обращались за помощью по этому вопросу. Кроме того, Сингх не ответила на вопрос о том, сколько всего истребителей F-16 сейчас находится в распоряжении Киева.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что украинский F-16 был сбит ракетой ЗРК Patriot ВСУ из-за «дискоординации между подразделениями». О потере на Украине первого F-16 стало известно днем в четверг, 29 августа.