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22:45, 29 августа 2024Мир

Пентагон ответил на сообщения об уничтожении F-16 ВСУ собственным ЗРК

Пентагон отказался подтвердить, что F-16 ВСУ сбили украинским ЗРК Patriot

Фото: Amir Cohen / Reuters

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не подтвердила сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили истребитель F-16 собственным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot. Она высказалась о случившемся в ходе брифинга, трансляция которого велась YouTube-канале Associated Press.

«Я не готова подтвердить эту информацию», — ответила Сингх.

Ранее Министерство обороны США прокомментировало потерю Украиной одного из истребителей F-16, заявив, что киевские власти не обращались за помощью по этому вопросу. Кроме того, Сингх не ответила на вопрос о том, сколько всего истребителей F-16 сейчас находится в распоряжении Киева.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что украинский F-16 был сбит ракетой ЗРК Patriot ВСУ из-за «дискоординации между подразделениями». О потере на Украине первого F-16 стало известно днем в четверг, 29 августа.

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      Маргарита Пименова
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