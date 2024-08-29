Посол рассказал о сексуальном насилии ВСУ в Курской области

Посол Мирошник заявил о сексуальном насилии ВСУ над жителями Курской области

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что есть данные о сексуальном насилии украинских наемников и радикалов в отношении мирных жителей Курской области. Его слова приводит РИА Новости.

Мирошник подчеркнул, что Киев в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет на территорию Курской области «весь сброд». По его словам, радикальная и националистическая «банда» является «непосредственным участником террористической вылазки на территорию Курской области».

Ранее Мирошник сообщил о похищении ВСУ мирных жителей Курской области. По его словам, поведение украинских военных схоже с террористами.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ утром 6 августа. После вторжения украинских военных в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.