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06:50, 29 августа 2024Мир

Посол рассказал о сексуальном насилии ВСУ в Курской области

Посол Мирошник заявил о сексуальном насилии ВСУ над жителями Курской области

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что есть данные о сексуальном насилии украинских наемников и радикалов в отношении мирных жителей Курской области. Его слова приводит РИА Новости.

Мирошник подчеркнул, что Киев в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет на территорию Курской области «весь сброд». По его словам, радикальная и националистическая «банда» является «непосредственным участником террористической вылазки на территорию Курской области».

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Ранее Мирошник сообщил о похищении ВСУ мирных жителей Курской области. По его словам, поведение украинских военных схоже с террористами.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ утром 6 августа. После вторжения украинских военных в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.

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      Марина Совина
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