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18:03, 29 августа 2024Россия

Появились кадры c единственным выжившим при штурме ИК-11 бойцом ВСУ

Появились кадры c единственным выжившим при штурме курской колонии бойцом ВСУ

В сети появилось видео с единственным выжившим при штурме российской исправительной колонии №11 (ИК-11) в Курской области бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрием Радченко. Запись опубликовал Telegram-канал «Два майора».

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в населенный пункт Малая Локня, заняв оборону в исправительной колонии. В результате Украина потеряла примерно 10 единиц бронетехники и около 100 человек.

Как рассказал Радченко, 1 мая 2024 года его насильно мобилизовали и определили на службу в 95-ю аэромобильную бригаду ВСУ. По словам мужчины, который не проходил срочную службу из-за проблем со здоровьем, его отправили на границу с Россией после трехмесячного обучения. «Перед пересечением границы РФ нам сказали, что [нас] везут в Курскую область. По прибытию нас построили и дали приказ штурмовать [колонию]. В противном случае нам угрожали расстрелом. Мы под угрозой смерти начали штурм», — поделился пленный украинец.

В результате он был ранен, но выжил и сдался в плен российским военным, которые оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали.

28 августа Минобороны России также опубликовало рассказ военных, державших оборону в ИК-11, о проходивших там боях с ВСУ. По словам командира взвода беспилотников с позывным Тридцатый, бойцы Вооруженных сил России отступили с позиций только тогда, когда украинский танк разрушил здания на территории колонии и удерживать их уже не имело смысла.

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6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным регионального правительства на 28 августа, с начала вторжения пострадал 201 местный житель. Спасти не удалось 17 человек.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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