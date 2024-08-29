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16:14, 29 августа 2024Экономика

Прибыль «КамАЗа» резко снизилась

ТАСС: прибыль «КамАЗа» в первом полугодии 2024 года сократилась в 3,7 раза

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Чистая прибыль ПАО «КамАЗ» в январе-июне 2024 года составила 3,7 миллиарда рублей, следует из опубликованного автопроизводителем отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Как указывает ТАСС, данный показатель оказался в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период годичной давности. В 2023-м в компании заявляли, что показатели ее финансового положения «бьют все рекорды».

На фоне нынешнего резкого снижения чистой прибыли отмечается, что выручка «КамАЗа» в первом полугодии выросла на 12 процентов, до 187,6 миллиарда рублей, а валовая прибыль прибавила до 34,7 миллиарда, поднявшись на 8,5 процента.

По словам гендиректора ПАО Сергея Когогина, на фоне непростой ситуации на рынке показатели «КамАЗа» являются стабильно устойчивыми. «Мы продолжим работу в направлении укрепления технологического суверенитета страны», — сказал он, перечислив планы автозавода, включающие в том числе участие в федеральных проектах по обновлению пассажирского автотранспорта в регионах России.

Ранее сообщалось, что крупнейший российский производитель грузовиков, который после попадания под западные санкции перешел на использование отечественных запчастей, анонсировал расширение линейки пассажирского транспорта за счет выпуска троллейбусов.

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      Дмитрий Воронин
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