Добившийся подорожания иномарок «КамАЗ» похвастался финансовыми рекордами

В «КамАЗе» рассказали, что финансовые показатели «просто бьют все рекорды»

Директор по маркетингу ПАО «КамАЗ» Ашот Арутюнян рассказал, что показатели финансового положения компании сейчас «просто бьют все рекорды». Выступление топ-менеджера на пленарной сессии Московского международного форума автомобилестроения цитирует «Интерфакс».

По его словам, финансовая выручка, EBITDA и соотношение долга к EBITDA находятся на максимумах, а по самому консервативному сценарию отечественный автопроизводитель удвоит выручку в своих традиционных сегментах (тяжелые грузовики массой 14-40 тонн) до 2030 года. «Настолько хорошо мы себя не чувствовали никогда», — отметил Арутюнян.

«КамАЗ» не публиковал отчетность по МСФО за 2022 год и за первое полугодие 2023 года. В конце прошлого года гендиректор компании Сергей Когогин говорил, что автопроизводитель ожидает рекордной чистой прибыли.

При этом предприятие активно выступало за рост утилизационного сбора на автомобили ради получения преимуществ на рынке и роста продаж. Когогин на коллегии Минпромторга отмечал, что ради такого решения компания согласна не поднимать цены на седельные тягачи и самосвалы до конца года.

Утилизационный сбор должны платить все производители автомобилей, продающихся в России, что требуют правила Всемирной торговой организации (ВТО), однако отечественным компаниям его компенсируют с помощью субсидий. Таким образом, российские производители получают преимущество, хотя формально субсидии и сбор не связаны.

В итоге утильсбор повысили с 1 августа в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя ввозимых в страну авто. Как предупреждали эксперты, цены на фоне этого могут вырасти примерно на 20 процентов. В первой половине августа цены уже подняли такие китайские автомобильные бренды, как Changan, GAC, Great Wall, Haval, Geely, FAW, BAIC и Kaiyi.