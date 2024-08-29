Роналду поставил себе цель до конца карьеры

Криштиану Роналду заявил, что хочет забить 1000 голов до конца карьеры

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поставил себе цель, которой он хочет добиться до конца карьеры. Игрок высказался на своем YouTube-канале.

По словам португальца, сначала он хочет достичь отметки в 900 забитых голов, а затем — в 1000. «Все голы, которые я забил, есть на видео. Я уважаю Пеле и Ди Стефано, но если вы хотите больше голов, я могу посчитать их на тренировках», — заявил Роналду.

На данный момент в активе Роналду 899 голов в профессиональной карьере. Данные о количестве голов Пеле разнятся: называются цифры от 757 до 1283.

Роналду зарегистрировал канал на YouTube 8 июля этого года. На данный момент у него более 50 миллионов подписчиков.