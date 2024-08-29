Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Астана
Сегодня
17:00 (Мск)
Бранн
Лига конференций|Раунд плей-офф. 2-й матч
Варвара Лепченко
Сегодня
20:00 (Мск)
Анастасия Потапова
US Open (ж)
Фабиан Марожан
Завтра
02:00 (Мск)
Даниил Медведев
US Open (м)
Мирра Андреева
Сегодня
19:30 (Мск)
Эшлин Крюгер
US Open (ж)
Андерлехт
Сегодня
21:00 (Мск)
Динамо Мн
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Аякс
Сегодня
21:00 (Мск)
Ягеллония
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Шэмрок Роверс
Сегодня
22:00 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Лас-Пальмас
Сегодня
22:30 (Мск)
Реал Мадрид
Испания — Примера|3-й тур
10:28, 29 августа 2024Спорт

Роналду поставил себе цель до конца карьеры

Криштиану Роналду заявил, что хочет забить 1000 голов до конца карьеры

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поставил себе цель, которой он хочет добиться до конца карьеры. Игрок высказался на своем YouTube-канале.

По словам португальца, сначала он хочет достичь отметки в 900 забитых голов, а затем — в 1000. «Все голы, которые я забил, есть на видео. Я уважаю Пеле и Ди Стефано, но если вы хотите больше голов, я могу посчитать их на тренировках», — заявил Роналду.

На данный момент в активе Роналду 899 голов в профессиональной карьере. Данные о количестве голов Пеле разнятся: называются цифры от 757 до 1283.

Роналду зарегистрировал канал на YouTube 8 июля этого года. На данный момент у него более 50 миллионов подписчиков.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС отправил средства из доходов от российских активов Украине

      Пятерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили под стражей до 1 декабря

      Топ-менеджер Сбера вошла в наблюдательный совет Национальной экологической премии

      На дне океана обнаружили загадочный золотистый шар

      Экс-командующий ВДВ России высказался о последствиях атаки на Курскую область

      Валя Карнавал поделилась снимками в ультракороткой юбке

      В Днепропетровске подожгли машину бойца ВСУ

      В российском регионе мигранта завалило землей в яме для колодца

      Воюющего в ВСУ россиянина осудили заочно на 18 лет за госизмену

      При тушении пожара в доме в российской деревне обнаружили нарколабораторию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше