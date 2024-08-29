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12:00, 29 августа 2024Экономика

Россияне стали чаще пить один шоколадный напиток

«Известия»: продажи какао выросли в России на 4 процента в первом полугодии

Фото: Leighann Blackwood / Unsplash

В первом полугодии 2024 года продажи какао выросли в России на четыре процента. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на компанию «МАЙ».

Уточняется, что в основном этот результат был достигнут за счет роста онлайн-продаж. Последние увеличились почти на 56 процентов.

Причину растущего спроса на этот напиток объясняют интересом к нему со стороны россиян, ведущих здоровый образ жизни. Кроме того, в зимние и весенние месяцы горячие напитки традиционно употребляются в большем количестве.

Ранее появился прогноз, что из-за плохого урожая какао в странах, которые считаются его основным производителем, в России вырастут цены на все сладости, для изготовления которых используется шоколад.

С начала 2024 года шоколад в России вырос в цене на 15 процентов. Средний чек на плитку шоколада по итогам последнего месяца весны подрос до 304 рублей. Ситуацию объясняют повышающимися затратами производителей какао-бобового сырья во всем мире.

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