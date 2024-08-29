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12:23, 29 августа 2024Силовые структуры

Российские таможенники пресекли контрабанду государственных наград на сотни тысяч рублей

ФТС обнаружила 90 наград времен Советско-финляндской войны в посылках из Европы

Фото: Telegram-канал ФТС России

Федеральная таможенная служба (ФТС) России пресекла контрабанду более 90 государственных наград времен Советско-финляндской войны в посылках из Европы стоимостью 800 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным таможенников, 56-летний житель Орска заказал госнаграды из Чехии и Эстонии. Они пришли в четырех посылках. Всего мужчина заказал 84 предмета фалеристики: финские ордена, медали и знаки отличия. Среди них Лапландский крест, рыцарский крест Ордена Льва I класса, Ладожская медаль и другие. Кроме того, в посылках было семь колец, изготовленных более 50 лет назад. Проведенная специалистами экспертиза показала, что все эти предметы — подлинные государственные награды Финляндии и Румынии, которые вручались за военные заслуги. Они признаны культурными ценностями.

Россиянина задержали в одном из местных почтовых отделений. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на пять лет и штраф в размере одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники таможни перехватили медали, которые лидер нацистской Германии Адольф Гитлер вручал нацистам.

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      Анна Габай
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