Российский пловец завоевал серебро Паралимпийских игр-2024

Российский пловец Владимир Даниленко завоевал серебро Паралимпийских игр-2024

Российский пловец Владимир Даниленко завоевал серебро Паралимпийских игр-2024 в заплыве на 100 метров на спине в классе S2 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Даниленко преодолел дистанцию за 2 минуты 1,34 секунды. Таким образом, он принес России первую медаль на Паралимпиаде в Париже.

Победу в заплыве одержал бразилец Габриель дос Сантос Араухо (1 минута 53,67 секунды), тройку лучших замкнул чилиец Альберто Абарса (2 минуты 1,97 секунды).

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и завершится 8 сентября. Россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.