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00:07, 29 августа 2024Спорт

В Париже стартовали Паралимпийские игры-2024

В Париже начались летние Паралимпийские игры-2024

Фото: Eng Chin An / Reuters

В Париже начались летние Паралимпийские игры-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Официальная церемония открытия соревнований прошла в среду, 28 августа. Парад спортсменов прошел по Елисейским полям до площади Согласия. Старт турниру дал президент Франции Эммануэль Макрон.

Паралимпиада завершится 8 сентября. Россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе. Ранее стало известно, что два спортсмена из России, которые планировали принять участие в турнире, не смогут приехать в Париж из-за отказа в визе.

11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры. На турнире выступили 15 российских атлетов в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли завоевать медаль, став вторыми в женском парном разряде.

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      Дарья Коршунова
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