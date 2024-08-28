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15:12, 28 августа 2024Спорт

Франция отказалась выдавать визы двум россиянам-участникам Паралимпиады-2024

Франция отказалась выдавать визы двум россиянам-участникам Паралимпиады в Париже

Правительство Франции отказало в выдачи виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

В ПКР подчеркнули, что об этом им заявили в оргкомитете соревнований. Имена атлетов не раскрываются. «Принимающая сторона всегда гарантирует решение визовых вопросов. Возникает вопрос к организаторам — зачем проводить соревнования там, где вы не можете обеспечить всем спортсменам равные возможности прибытия в ту или иную страну», — отметили в ПКР.

Ранее глава ПКР Павел Рожков назвал число представителей страны, допущенных до участия в Играх в Париже. Он отметил, что допуск получили 90 атлетов.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. Россияне допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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